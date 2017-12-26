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Tesla оснастила свои автомобили рождественским режимом Santa (ВИДЕО)
26.12.2017 18:54
Tesla оснастила свои автомобили рождественским режимом Santa (ВИДЕО)

Электрокары Tesla получили новое рождественское усовершенствование.

Tesla оснастила свои автомобили рождественским режимом Santa (ВИДЕО)

Компания Илона Маска выпустила обновление под название Santa Mode. Выпуск нового режима приурочен к зимним праздникам, информирует news.eizvestia.com.

Активировав Santa Mode, хозяин электромобиля увидит на приборном планшете Санта-Клауса вместо машины. Остальные автомобили автоматически превратятся в забавных оленей. Помимо этого, режим включает в салоне рождественскую мелодию.

Интересно, что активировать Santa Mode можно не только кнопкой, но и голосовой командой «Хо-хо-хо».

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