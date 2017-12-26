|Tesla оснастила свои автомобили рождественским режимом Santa (ВИДЕО)
|26.12.2017 18:54
|
Электрокары Tesla получили новое рождественское усовершенствование.
Компания Илона Маска выпустила обновление под название Santa Mode. Выпуск нового режима приурочен к зимним праздникам, информирует news.eizvestia.com.
Активировав Santa Mode, хозяин электромобиля увидит на приборном планшете Санта-Клауса вместо машины. Остальные автомобили автоматически превратятся в забавных оленей. Помимо этого, режим включает в салоне рождественскую мелодию.
Интересно, что активировать Santa Mode можно не только кнопкой, но и голосовой командой «Хо-хо-хо».
Читайте: Подбиваем итоги года: ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе
Поделитесь статьей с друзьями