Tesla оснастила свои автомобили рождественским режимом Santa (ВИДЕО) Электрокары Tesla получили новое рождественское усовершенствование. Компания Илона Маска выпустила обновление под название Santa Mode. Выпуск нового режима приурочен к зимним праздникам, информирует news.eizvestia.com. Активировав Santa Mode, хозяин электромобиля увидит на приборном планшете Санта-Клауса вместо машины. Остальные автомобили автоматически превратятся в забавных оленей. Помимо этого, режим включает в салоне рождественскую мелодию. Интересно, что активировать Santa Mode можно не только кнопкой, но и голосовой командой «Хо-хо-хо». Читайте: Подбиваем итоги года: ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

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