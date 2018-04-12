Генсек НАТО считает, что члены альянса должны продемонстрировать решительные действия в отношении РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия возрастает, поскольку у российской власти снижается психологический барьер относительно этого. Поэтому члены альянса должны действовать решительно по отношению к Москве, заявил генсек в интервью газете Süddeutsche Zeitung, которое будет опубликовано в четверг, 12 апреля, пишет DW, информирует svodka.net.

По его словам, важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушение международных правил, не останутся без последствий.

«Эта страна атаковала Украину и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран. Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный арсенал», — отметил Столтенберг.

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО останутся в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул генеральный секретарь альянса. В то же время, по его словам, НАТО стремится к диалогу с Россией и он в очередной раз подчеркнул, что не хочет Холодной войны с РФ.

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