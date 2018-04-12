|Сирийская армия восстановила контроль над Думой
|12.04.2018 08:26
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В четверг, 12 апреля, правительственная армия Сирии полностью заняла Восточную Гуту, восстановив контроль над Думой - последним оплотом повстанцев в этом регионе. Об этом со ссылкой на российские СМИ передает Reuters.
"Водруженный государственный флаг над зданием города Дума ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а, следовательно, над Восточной Гутой в целом", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
Ранее сообщалось, что в сирийском городе Дума у 500 человек обнаружили симптомы отравления химическим веществом. В заявлении Всемирной организации здравоохранения также приведены данные о вероятной гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах.
У 43 погибших выявлены признаки отравления химическим веществом. Отметим, США и их союзники готовят военный удар по сирийским правительственным силам в ответ на химическую атаку в Думе.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, по сирийской военной авиабазе, расположенной на востоке провинции Хомс, нанесли ракетный удар.
В правительстве Соединенных Штатов Америки отрицают, что Вашингтон причастен к атаке.
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