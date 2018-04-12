Полиция Лондона опубликовала новое заявление дочери Сергея Скрипаля Юлии, которую уже выписали из больницы после отравления нервнопаралитическим веществом.

Юлия заявила, что ни в помощи российской дипломатической миссии в Британии, ни в общении с двоюродной сестрой Викторией, не нуждается и просит «не беспокоиться».

«У меня есть доступ к друзьям и родственникам, и мне дали контакты конкретных людей в российском посольстве, которые были так добры, что предложили мне любую помощь, какую они в силах указать. Пока я не хочу пользоваться их услугами, но если потом я передумаю, я знаю, как с ними связаться», — говорится в заявлении.

Юлия заявила, что чувствует себя лучше и надеется, со временем сможет дать полноценное интервью представителям СМИ. А до этого момента просит не делать заявлений от ее имени.

«До того момента, хочу подчеркнуть, я не хочу, чтобы за меня или за моего отца делал заявления кто бы то ни было, кроме нас самих. Благодарю кузину Викторию за заботу о нас, но прошу ее не посещать меня и не пытаться пока выйти со мной на связь. Ее мнения и заявления не являются моими и не могут представлять и мнение моего отца», — заявила Скрипаль.

Напомним, вскоре после скандала, связанного с отравлением в Солсбери, в информационном пространстве «всплыла» некая женщина, называющая себя племянницей Сергея Скрипаля. Она сообщила, что мечтает отправиться в Британию и уговорить «сестру Юлию» вернуться на Родину, также Виктория заявляла, что «знает, чем на самом деле отравили» экс-разведчика ГРУ и его дочь.

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