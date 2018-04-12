Во Львове 11 апреля госпитализировали одиннадцать пациентов - студентов Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. Труша. Им поставили диагноз - корь. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"По состоянию на 14:00 11 апреля только за помощью обратились 6 человек (5 детей), из них 4 человека (3 детей) госпитализированы в ЛОИКЛ, другие 2 человека (1 ребенок) от госпитализации отказались и получают лечение в амбулаторных условиях. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщили в департаменте.

Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам Минздрава Украины.

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, на заводе во Львовской области зафиксировали массовое заболевание корью.

Как сообщал по последним данным, с 27 марта по 3 апреля, корью заболели 699 человек - 331 взрослый и 368 детей. Всего с начала 2018 году по 3 апреля на корь заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года по 3 апреля от осложнений кори умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.

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