|Савченко: Здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично
|12.04.2018 08:27
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https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1582594528504508
22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10 апреля следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп выразила пожелание посетить больницу. "Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра депутата. 11 апреля после встречи с Надеждой Савченко Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить больницу. Она добавила, что Надежда голодает уже 21 день и похудела на 15 кг. По информации сестры, депутат должна посетить больницу 12 апреля.Савченко защищали три адвоката – Чевгуз, Бугай и Соловей. 3 апреля Чевгуз заявил о самоотводе, отметив, что это решение согласовано с нардепом.
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