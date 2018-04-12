Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что будет продолжать голодовку до тех пор, пока не окажется на свободе. Савченко заявила, что не доверяет украинским судам Фото: hromadske.ua "Мое состояние на сегодня, 11.04.2018 г.: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народный депутат Украины и политическую деятельность", – отметила она.Нардеп добавила, что не доверяет украинским судам и мало верит, что приговор по ее делу будет справедливым."От своего бывшего адвоката Чевгуза В. С. я отказалась, так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты. Поэтому после расторжения с ним контракта прошу считать все его заявления как его собственное мнение, а не мою позицию. Моими адвокатами остаются Соловей Олег и Бугай Дмитрий. Только они уполномочены делать заявления от моего имени относительно моей защиты, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяна", – заявила Савченко. https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1582594528504508 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10 апреля следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп выразила пожелание посетить больницу. "Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра депутата. 11 апреля после встречи с Надеждой Савченко Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить больницу. Она добавила, что Надежда голодает уже 21 день и похудела на 15 кг. По информации сестры, депутат должна посетить больницу 12 апреля.Савченко защищали три адвоката – Чевгуз, Бугай и Соловей. 3 апреля Чевгуз заявил о самоотводе, отметив, что это решение согласовано с нардепом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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