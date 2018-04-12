В четверг премьер-министр Мэй на заседании кабинета министров Британии должна удостовериться в поддержке правительства тем силовым действиям, которые она намерена предпринять в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в Думе.

В боеготовность приведены ВВС и ВМС страны, в том числе и подводные лодки, которые уже, как сообщается, направлены к сирийскому побережью, а также эскадренные миноносцы.

В предполагаемой военной акции участвовать, кроме Британии, собираются США и Франция.

Российская военная полиция приступила к работе в сирийском городе Дума, сообщает Министерство обороны России.

"С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, обстановка в городе нормализуется, город перешёл под контроль правительства Сирийской Арабской Республики.

По данным ведомства, за сутки более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей выведены по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в Восточной Гуте.

Всего же с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 644 человек.

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