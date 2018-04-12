В инфографике зафиксированы средние цены на аренду однокомнатных квартир в многоквартирных домах старой постройки Украины. Об этом сообщает Domik.ua.

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир прослеживаются в Киеве — 8000 грн.

Среди остальных городов центральной части Украины наиболее дорогое жилье выставлено на аренду в Днепре — за 3500 грн в месяц.

Минимальная средняя стоимость аренды жилых объектов выявлена в Кропивницком и Полтаве — по 2500 грн в каждом регионе.

В Западной части Украины средний диапазон цен на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в пределах 2500-4500 грн. Дороже всего снять жилье можно во Львове — за 4500 грн.

Невысокая стоимость аренды квартир выявлена в многоквартирных домах старой постройки Хмельницкого, Ужгорода и Ивано-Франковска — по 2500 грн.

В Восточной части Украины максимально высокие цены на аренду однокомнатного жилья выявлены в Харькове — 4000 грн. Меньше только за аренду квартир могут заплатить квартиросъемщики в Запорожье — 2500 грн.

В Южной части Украины наивысшие показатели выявлены в Одессе — 6500 грн.

Наиболее низкие цены на аренду однокомнатного жилья прослеживаются в многоквартирных домах старого жилого фонда Николаева — 2500 грн.

В Северной части Украины самая высокая стоимость аренды однокомнатных квартир отмечена в Ровно — 2800 грн. При этом недорого снять жилье могут арендаторы в Сумах — только за 2000 грн в месяц.

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