Россия планирует получить от США координаты целей, по которым планируется нанести удары в Сирии. Это необходимо для того, чтобы исключить потери российской стороны, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в российских военных структурах.

Офицеры Минобороны РФ присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры, подчеркивает издание, а потому информация о целях возможных атак необходима для обеспечения их безопасности.

Также, по информации источников газеты, российские войска параллельно ведут круглосуточный мониторинг средиземноморского региона при помощи средств объективного контроля.

В частности, задействованы наземные средства, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые следят за американским эсминцем "Дональд Кук". Системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" приведены в боевую готовность и обеспечивают прикрытие с воздуха авиабазы Хмеймим, а также пункта ВМФ в Тартусе.

На данный момент, сообщает издание, в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море включены 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", на борту которых находятся крылатые ракеты "Калибр-НК", а также дизель-электрические подлодки "Варшавянка" и атомные субмарины "Щука-Б", носители ракет "Калибр-ПЛ". Кроме того, РФ перебросила в Сирию самолеты Ил-38Н, оборудованные для обнаружения подводных лодок.

"Вот о чем подумал. Позволил ли Тиллерсон, если бы остался главой Госдепа, устраивать Трампу такое масштабное шоу с Сирией?

Понятно, что с Россией согласовали. Но ведь опасно устраивать подобные имитации с большим количеством военный техники. Ведь ситуация всегда может выйти из-под контроля.

Где гарантия, что какая-то ракета случайно (или не случайно) не попадет в российскую базу в Сирии? Или российский самолет не окажется на какой-то базе Асада? Вариантов множество. Учитывая, сколько даже в США противников "Большой сделки".

Собственно, именно следовательно я так и переживал из-за того, что Трамп выгнал Тиллерсона и решил "рулить" "Большой сделкой" сам.

Трамп слишком любит шоу.

И рядом нет человека, который может его осадить в нужный момент..." - Высказал мнение политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Напоминаем, что вчера, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии. По его словам, она будет осуществлена с помощью "новых и умных" ракет. Это стало ответом на заявление российской стороны о готовности сбивать американские ракеты и наносить "удары по источникам огня".

В ответ на это российский МИД заявил, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не "законного правительства, ведущего борьбу с международным терроризмом". А в Генштабе РФ посоветовали США и их союзникам "вместо угроз заняться восстановлением сирийской Ракки".

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