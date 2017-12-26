Сопредседатель Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Олег Рыбачук заявил, что не видит "настоящей политической воли со стороны Администрации Президента Украины" для создания независимого наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Сегодня 18.43 | комментариев: "Мы надеялись, что сможем поспособствовать снижению высоких коррупционных рисков, существующих в "Укроборонпроме" на сегодняшний день, и обеспечить создание независимого и эффективного наблюдательного совета, чтобы компания могла делать то, что должна делать: обеспечивать армию необходимым оборудованием и разумно тратить средства налогоплательщиков. К сожалению, мы не видим настоящей политической воли со стороны Администрации Президента", – заявил сопредседатель НАКО Олег Рыбачук.В сообщении отмечается, что независимый антикоррупционный комитет по приглашению "Укроборонпрома" проводил мониторинг закупки консалтинговых услуг для поддержки внедрения управленческой реформы концерна."Принимая во внимание обвинения, звучащие вокруг связей высшего политического руководства государства с "Укроборонпромом", введение по-настоящему независимого наблюдательного совета является жизненно необходимым", – отметил сопредседатель НАКО Драго Кос."Укроборонпром" объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности. Концерн имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.В 2017 году "Укроборонпром" занял 62-е место в рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews. В 2016 году годовой доход концерна составил $1,075 млрд, а в 2015 году – $920 млн.Журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy пишет, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует махинации с контрактами государственного концерна "Укроборонпром" на $39 млн на поставку запчастей для самолета "Антонов" AN-32 министерства обороны Ирака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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