



Відома співачка Світлана Лобода вже наприкінці весни народить другу дитину і зараз перебуває у Лос-Анджелесі з донькою Євангеліною, де готується до пологів, втім, напередодні відльоту, на сьомому місяці, Лобода встигла знятись для російського Cosmopolitan і дражнить шанувальників фото та уривками інтерв'ю.



Напередодні зірка поділилась черговою серією світлин, на яких позує у джинсах та з оголеним животиком.





- Ти створюєш враження дуже впевненою в собі жінки. Завжди була такою?



- Насправді я терези і дуже двійна по природі. Скільки в мені впевненості - стільки ж і невпевненості. У мені легко уживаються єдність і боротьба протилежностей: коли ти постійно намагаєшся довести собі, що ти зможеш, і в той же час деколи настільки впевнений у власних силах, що це здається надмірним (посміхається). Мені здається нормальним відчувати і переодягати невпевненість, ставати сильнішими. По суті, єдиний, з ким ти постійно борешся - ти сам. Ось з собою минулого я і повинна змагатися і ставати кращою

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Кві 2018 р. о 11:15 PDT

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