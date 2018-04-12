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Вагітна Світлана Лобода продемонструвала ідеальну талію (ФОТО)
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12.04.2018 08:38
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Відома співачка Світлана Лобода вже наприкінці весни народить другу
дитину і зараз перебуває у Лос-Анджелесі з донькою Євангеліною, де
готується до пологів, втім, напередодні відльоту, на сьомому
місяці, Лобода встигла знятись для російського Cosmopolitan і
дражнить шанувальників фото та уривками інтерв'ю.
Напередодні зірка поділилась черговою серією світлин, на яких позує
у джинсах та з оголеним животиком.
- Ти створюєш враження дуже впевненою в собі жінки. Завжди була
такою?
- Насправді я терези і дуже двійна по природі. Скільки в мені
впевненості - стільки ж і невпевненості. У мені легко уживаються
єдність і боротьба протилежностей: коли ти постійно намагаєшся
довести собі, що ти зможеш, і в той же час деколи настільки
впевнений у власних силах, що це здається надмірним (посміхається).
Мені здається нормальним відчувати і переодягати невпевненість,
ставати сильнішими. По суті, єдиний, з ким ти постійно борешся - ти
сам. Ось з собою минулого я і повинна змагатися і ставати
кращою
Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Кві 2018 р. о 11:15
PDT
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