По данным журналиста, блогера родом из Донецка Дениса Казанского, 6 апреля в Енакиево произошел пожар на «отжатом» оккупантами у Рината Ахметова Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

«Судя по первым паническим сообщениям в соцсетях, пожар был серьезным, но я поначалу ничего об этом не писал. Ждал, когда появятся какие-то подробности случившегося. Но в ДНРовских СМИ об этом ничего так и не рассказали», — отметил Казанский, информирует svodka.net.

«И вот подробности появились. Все оказалось очень серьезно. Сгорело оборудование и пульты управления конвертерного цеха. Теперь завод останавливается, и неизвестно, сможет ли продолжить полноценную работу в будущем. В условиях ДНР восстановить цех невозможно. Оборудование было немецким, и теперь завезти его в Енакиево можно только через РФ, которая под санкциями. Будет ли там кто-то заморачиваться и тратить много денег и сил, чтобы купить и окольными путями доставить в Енакиево оборудование из ЕС — не известно. Да и кто это будет делать? Завод-то принадлежит Ахметову. Кому надо вкладывать свои деньги в краденную собственность?» — пишет блогер.

«Мародеры продолжают убивать промышленность Донбасса. Судя по всему, нормальные специалисты из Енакиево выехали, а ДНРовские питекантропы умеют только ломать и разрушать», — подытожил Казанский.

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