12 апреля - День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин открыл эру освоения космоса человеком.

"" собрала малоизвестные факты о первом полете человека в космос, передает .

До космического корабля Юрия Гагарина провожали два дублера. Помимо всем известного Германа Титова, дублером также был Григорий Нелюбов - он не облачался в скафандр, но был готов осуществить полет в случае особых обстоятельств.

1. Полет "Востока - 1" был полностью автоматизирован. Это связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавтом работоспособности в условиях невесомости. Юрию Гагарину также передали особый код, который позволял активизировать ручное управление корабля.

2. Жизнь Нелюбова оказалась трагичной: через некоторое время после полета Юрия Гагарина его исключили из отряда космонавтов за нарушение дисциплины, а через несколько лет погиб в результате несчастного случая.















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