«Искренне уважаю миссию компании «Фейсбук» и инструмент, который Марк Цукерберг и его команда создали, чтобы объединять людей во всем мире.

После вдохновляющего посещения кампуса компании в Menlo Park на прошлой неделе я очень внимательно смотрел четырехчасовое выступление Марка перед злыми сенаторами, а также вечером прочитал много аналитических статей после выступления, будучи на стороне Цукерберга – он отлично держался.

В целом и рынок позитивно оценил его выступление (+4% рост курс акций).

При всем этом я не поленился и скачал данные со своей страницы в Facebook, чтобы понять, какой же информацией обо мне владеет Facebook (рекомендую и вам это сделать). И что вам сказать? Я удивлен.

Не думаю, что я это предполагал:

1. Facebook знает все приложения, установленные на моих девайсах. Не понимаю, зачем ему эти данные (в смысле, зачем для реализации их миссии).

2. У Facebook есть доступ к моему списку контактов (с номерами телефонов и email, даже тех людей, которых нет в социальных сетях по религиозным мотивам), хотя не думаю, что я ему давал этот доступ. Более того, насколько я понимаю, этот список также предоставлялся внешним пользователям (третьим сторонам).

3. Facebook помнит все мероприятия, на которые меня пригласили, где я был, и на которые не пошел (и умышленно их так классифицирует).

4. Facebook хранит все фото, которые пересылались в мессенджере со всеми друзьями (это можно было бы догадаться), ну как и все месседжи тоже.

5. Facebook хранит все логи моих входов – со всех девайсов. Знает время, девайс, ОС. И географическое место, откуда я заходил – находка для шпиона.

6. Если бы меня спросили, какая моя любимая музыка, я бы ответил: Синатра и Стинг. Но Facebook точно знает, что это «Zoryana Kushpler, Monkey Juice, Джамала, Radio More.Fm, VO’Lavrenchuk, Elton John, Hiromi, Leopolis Jazz Fest, Koktebel Jazz Festival, Просто Ради.О, Борис Гребенщиков, Макаревич, Svyatoslav Vakarchuk, Hobart Earle (Хобаpт Эрл), Океан Ельзи / Okean Elzy/

7. Мои любимые атлеты Roger Federer, Elina Svitolina, Fernando Alonso, Usain Bolt – скорее только, я соглашусь. Хотя точно бы не ответил так быстро, как это сделал Facebook

8. Любимая команда #SBRacing!

9. Facebook знает все бренды, на рекламу которых я повелся в Facebook, знает все рестораны, гостиницы, где я чекинился за все время.

10. Facebook знает еще около 1000 разных названий, которые еще не успел классифицировать (а там и радио, и университеты, и банки, и журналы, и консалтинговые компании, отчеты которых читаю и сохраняю. И очень много еще чего).

11. Ну и последнее – теперь я также знаю, кто просил информацию о моем профайле, и так же, как и я, знает все выше перечисленное. Трепещите KLM Nigeria, Disney On Ice, Black Mirror, Путешествия под парусами «Крузенштерна», The End Of The F***ing World, ЯхтЧартер и еще сотня-другая компаний – я теперь не поведусь на ваши рекламные кампании.

Холодок по спине, так как на вопрос Марку Цукербергу сегодня на слушаниях, можно ли удалить информацию со страницы Facebook, Марк ответил утвердительно – вам довольно удалить свою страницу. А вот на вопрос, сделают ли то же самое третьи стороны, уверенного ответа не было.»

Источник

