Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 февраля, когда на Майдане расстреливали героев Небесной сотни, а в Украине практически не было никакой власти, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Турчинов: Единственный приказ, который многие военные в 2014 году ждали, – это приказ выйти из Крыма. Но я такой приказ тогда дать не мог Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Единственный приказ, который многие военные ждали (кстати, даже на суде об измене Януковича об этом говорили), – это приказ выйти из Крыма. Но я такой приказ тогда дать не мог. Мной был подписан 28 февраля, когда стало известно об открытой фазе оккупации, другой приказ – обеспечить оборону воинских частей и арсеналов в Крыму и, в случае необходимости, применять оружие", – сказал Турчинов. Он отметил, что РФ долгое время готовилась к оккупации украинского Крыма."Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 февраля, когда на Майдане расстреливали героев Небесной сотни, а в Украине практически уже не было никакой власти. Скрытно брались под контроль объекты стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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