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Турчинов: Подчеркиваю: задача обеспечить оборону Крыма и использовать с этой целью оружие была поставлена еще 28 февраля 2014 года
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12.04.2018 08:42
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Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 февраля, когда на Майдане
расстреливали героев Небесной сотни, а в Украине практически не
было никакой власти, заявил секретарь Совета нацбезопасности и
обороны Украины Александр Турчинов в интервью основателю издания
"ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Турчинов: Единственный приказ,
который многие военные в 2014 году ждали, – это приказ выйти
из Крыма. Но я такой приказ тогда дать не мог Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Единственный приказ, который многие военные
ждали (кстати, даже на суде об измене Януковича об этом
говорили), – это приказ выйти из Крыма. Но я такой приказ
тогда дать не мог. Мной был подписан 28 февраля, когда стало
известно об открытой фазе оккупации, другой приказ –
обеспечить оборону воинских частей и арсеналов в Крыму и, в случае
необходимости, применять оружие", – сказал Турчинов. Он
отметил, что РФ долгое время готовилась к оккупации украинского
Крыма."Скрытая фаза оккупации Крыма началась 20 февраля, когда на
Майдане расстреливали героев Небесной сотни, а в Украине
практически уже не было никакой власти. Скрытно брались под
контроль объекты стра
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