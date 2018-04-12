Россия готовится использовать ядерное оружие. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает DW.

По словам генсека НАТО, о таком наречении российской стороны свидетельствует проведение Москвой модернизации своего вооружения и снижение барьера для его использования.

Столтенберг считает, что Альянс должен решительно ответить на такие действия РФ, чтобы в России понимали, что грубые нарушения международных правил, включая аннексию Крыма и недавние кибератаки, не останутся без ответа.

Также было сказано, что Москва явно занимается поддержкой режима президента Сирии Башара Асада.

По мнению генсека НАТО, у России сейчас снижается психологический барьер для использования ядерного оружия. В этом контексте Столтенберг подчеркнул, что пока поведение России не изменится, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены.

Как сообщал svodka.net ранее, Североатлантический альянс обеспокоен длительным агрессивным поведением России на внешнеполитической арене.

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