В четверг, 12 апреля на территории Украины придет атмосферный фронт. Температура воздуха немного снизится, а в некоторых областях пройдут дожди. Об этом написала известный народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети , передает

"Атмосферный фронт. Реальный на фото со спутника. И нарисованный уже на прогностической карте на 12 апреля. Фронт завтра придет в Украину. Однако только увеличит облачность, немного покапает, но осадков от него вряд ли увидим. Единственное, чем ощутимо отразится фронт - снижением температуры воздуха от летних значений к весенним. А именно. На севере Украины, северо-западе и северо-востоке днем ​​в четверг будет +12 +18 градусов", - сообщила синоптик.

Кроме того, в украинской столице 12 апреля существенные осадки не прогнозируются.

"На Западе, Юге, в большинстве центральных областей будут еще солнечные +15 +24 градуса. На побережьях морей будет прохладнее, +12 + 17 градусов. завтра также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженным. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки вряд ли, разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха, в течение дня четверга после сегодняшних +22 градусов до +17 градусов. Облачность, изменение давления и несколько активизированные магнитные бури могут покрутить головы, не делайте резких движений", - предупредила Наталья Диденко.

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