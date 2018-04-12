Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что в сирийском городе Дума подняли флаг Сирии. Думу часто обстреливали Фото: EPA По его словам, в городе подняли флаг Сирии. Теперь вся провинция контролируется правительственными войсками.Евтушенко заявил, что в город войдут подразделения военной полиции России. Они будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль сирийских властей, отметил начальник Центра по примирению враждующих сторон.Агентство пишет, что вывод из Думы повстанцев и их семей продолжается. В ближайшее время этот процесс завершится.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Дума была последним городом в Восточной Гуте, который удерживали повстанцы.7 апреля жители этого населенного пункта подверглись химической атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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