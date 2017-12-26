В результате авиаударов девять жертв

"Силы режима Асада нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в результате чего погибли девять мирных жителей" , - сообщает Anadolu.

Как отмечают, удары были нанесены по пунктам Хувейне, Теминие, Абу Даил, Мусейрифе, Джердженез, Аль-Абд, Хан-Шейхун на юге и востоке Идлиб, в селах Расми аль-Абид, Мерзет Алмахатта, Зейтуния и районах Латамна, Матула, Дженин, Меслухия на севере Хамы, входящей в зону деэскалации.

Как сообщил агентству глава Управления гражданской обороны Идлиб ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф, с утра 26 декабря по югу Идлиб и севере Хамы нанесено более чем 50 авиаударов.

Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.

В результате авиаударов в Хаме и Идлибе накануне погибли 15 мирных жителей.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли борьбу с Идил в Сирии и Ираке и преследуют экстремистов по мере их появления в других местах.

Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймими и отдал приказ о выводе российских войск из страны .

Справка: война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.