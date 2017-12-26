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Российская и сирийская авиация бомбят сирийский Идлиб
26.12.2017 18:54
Российская и сирийская авиация бомбят сирийский Идлиб
В результате авиаударов девять жертв
В результате авиаударов авиации режима президента Сирии Башара Асада и ВКС России по Идлиб, погибли девять мирных жителей.
Российская и сирийская авиация бомбят сирийский Идлиб

"Силы режима Асада нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в результате чего погибли девять мирных жителей", - сообщает Anadolu. 

Как отмечают, удары были нанесены по пунктам Хувейне, Теминие, Абу Даил, Мусейрифе, Джердженез, Аль-Абд, Хан-Шейхун на юге и востоке Идлиб, в селах Расми аль-Абид, Мерзет Алмахатта, Зейтуния и районах Латамна, Матула, Дженин, Меслухия на севере Хамы, входящей в зону деэскалации.

Как сообщил агентству глава Управления гражданской обороны Идлиб ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф, с утра 26 декабря по югу Идлиб и севере Хамы нанесено более чем 50 авиаударов.

Поисково-спасательные работы в регионе продолжаются.

В результате авиаударов в Хаме и Идлибе накануне погибли 15 мирных жителей. 

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли борьбу с Идил в Сирии и Ираке и преследуют экстремистов по мере их появления в других местах.

Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймими и отдал приказ о выводе российских войск из страны.

Справка: война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Россия в этой войне поддерживает правительство президента Башара Аль-Асада и предоставляет воздушную поддержку правительственным силам. Иран также выступает на стороне Асада, а Соединенные Штаты и Турция поддерживают различные антиправительственные повстанческие группы.

 

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Комментарии   

 
0 #1 Тетя Соня 13.10.2014 18:56
Началось. Порошенко необходимо срочно на основе военных формирований создать еврейскую армию и отправить в зону АТО. Будут качественные бронежилеты, теплые шмотки, а харчи - цимус.
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