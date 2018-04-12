Сотрудники Организации по запрещению химического оружия завершили Расследование отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания), сообщает Daily Mail.

По данным министерства иностранных дел Великобритании, власти уже получили отчет экспертов.

Также сообщается, что Великобритания намерена направить заключения экспертов всем странам-участникам Конвенции по химическому оружию, включая Россию.

"В соответствии с установленной практикой они (ОЗХО, - ред.) передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", − заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал svodka.net, дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля Юлия после выписки из больницы была доставлена на военную базу.

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