Юлия Скрипаль сообщила, что ее отец, Сергей по-прежнему серьезно болен, а она по-прежнему страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом

Об этом говорится в заявлении предоставленной от имени британской полицией, пишет Reuters .

Юлия Скрипач сообщила, что ее отец, Сергей по-прежнему серьезно болен, а она по-прежнему страдает от последствий отравления нервно-паралитическим газом.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и я знаю о своих конкретных контакты в российском посольстве, которое любезно предложило мне свою помощь любым способом, - сказала Юлия Скрипач.

"На данный момент я не хочу пользоваться их услугами, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - заявила она.

Юлия сообщила, что еще недостаточно сильна для интервью в средствах массовой информации. Также, по ее словам, комментарии ее родственников Виктории в российских СМИ, не были даны ею или ее отцом.

"Я спасибо своей кузине Виктории за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не посещала меня и не пыталась связаться со мной в настоящее время", - говорится в заявлении.

Посольство России в Лондоне ранее заявляло, что ему не было предоставлено консульский доступ к Юлии Скрипач.

"Мы продолжаем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем скрипачей. Ситуация вокруг них все больше напоминает насильственное удержание под стражей или тюремное заключение", - продолжают настаивать в российском посольстве в ответ на публикацию заявления Юлии.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.