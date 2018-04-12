О планах ввести такое вооруженное образование в пострадавший от обстрелов и бомбежек город на состоявшемся накануне брифинге заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

«С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции», — сказал он.

Познихир уточнил, что жителям Восточной Гуты, якобы, оказывается необходимая гуманитарная помощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.

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