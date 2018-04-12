11 апреля в зоне антитеррористической операции не пострадал ни один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным штаба, боевики продолжают нарушать перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook На донецком направлении под огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Песок и шахты "Бутовка", проинформировали в штабе. Вблизи Новотроицкого боевики применили минометы калибра 82 мм, а неподалеку от Каменки – танки. Из гранатометов вели огонь по защитникам Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – по позициям в районе Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песок, Новотроицкого и Павлополя, из вооружения БМП – Гнутово, Песок, Невельского и Пищевика. Укрепления в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутово обстреляли из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки вели снайперский огонь, говорится в сообщении.Отмечается, что на луганском направлении из запрещенных минометов калибра 120 мм агрессор обстрелял украинские опорные пункты под Троицким. По защитникам Станицы Луганской вели огонь из стрелкового оружия."В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – сообщили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1919280541416076 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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