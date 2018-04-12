|Торговля дешевым сырьем не сделает Украину сильной и процветающей - нардеп Сергей Рыбалка о перспективах страны
|12.04.2018 09:02
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Возрождение промышленности, развитие собственных технологий и продажа технологичных товаров на экспорт сделают Украину сильной и процветающей.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Такое мнение в интервью изданию «Публичные люди» выразил экс-глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.
«Одна из ключевых проблем Украины – деградация промышленности. Мы торгуем дешевым сырьем: металлом и удобрениями, рудой, зерном, лесом-кругляком. Это – гарантия частых кризисов, нестабильности гривны и бедности. Только развитие собственных технологий и продажа технологичных товаров сделает Украину сильной и процветающей. Невозможно соперничать с китайцами, если они предлагают иностранным покупателям своего оборудования кредит под 3–4%. Нам нужен подобный механизм удешевления кредитов, страхования контрактов и консультативной поддержки наших экспортеров», — сказал он.
Политик напомнил, что часть Радикальной партии Олега Ляшко постоянно убеждала парламент и правительство в важности создания системы продвижения украинских товаров на мировые рынки, однако, даже после принятия соответствующего закона, нынешняя власть не спешит создавать Экспортно-кредитное агентство.
«Это очередное подтверждение простого факта: сегодняшнему руководству страны наплевать на народ и перспективы Украины. Все усилия они тратят на дележ финансовых потоков и укрепление свой власти», — сказал он.
По его словам, РПЛ продолжит бороться за украинского производителя и экспортера.
«Мы продолжаем подталкивать правительство и обязательно добьемся результата. Система поддержки украинского экспорта будет создана», — сказал Сергей Рыбалка.