Возрождение промышленности, развитие собственных технологий и продажа технологичных товаров на экспорт сделают Украину сильной и процветающей.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Такое мнение в интервью изданию «Публичные люди» выразил экс-глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Одна из ключевых проблем Украины – деградация промышленности. Мы торгуем дешевым сырьем: металлом и удобрениями, рудой, зерном, лесом-кругляком. Это – гарантия частых кризисов, нестабильности гривны и бедности. Только развитие собственных технологий и продажа технологичных товаров сделает Украину сильной и процветающей. Невозможно соперничать с китайцами, если они предлагают иностранным покупателям своего оборудования кредит под 3–4%. Нам нужен подобный механизм удешевления кредитов, страхования контрактов и консультативной поддержки наших экспортеров», — сказал он.

Политик напомнил, что часть Радикальной партии Олега Ляшко постоянно убеждала парламент и правительство в важности создания системы продвижения украинских товаров на мировые рынки, однако, даже после принятия соответствующего закона, нынешняя власть не спешит создавать Экспортно-кредитное агентство.

«Это очередное подтверждение простого факта: сегодняшнему руководству страны наплевать на народ и перспективы Украины. Все усилия они тратят на дележ финансовых потоков и укрепление свой власти», — сказал он.

По его словам, РПЛ продолжит бороться за украинского производителя и экспортера.

«Мы продолжаем подталкивать правительство и обязательно добьемся результата. Система поддержки украинского экспорта будет создана», — сказал Сергей Рыбалка.

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