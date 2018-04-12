В четверг, 12 апреля, в США 19-летний Николас Круз, застреливший 17 человек в школе Флориды, заявил, что хочет пожертвовать свое наследство семьям погибших и выживших. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат преступника сообщил, что Круз хотел бы, чтобы 800 тысяч долларов были переданы в организации, которые смогут облегчить страдания семей жертв.

Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья.

Известно, что наследство Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая в прошлом году скончалась.

Как сообщал svodka.net ранее , ученик школы во Флориде, где произошла перестрелка, в результате которой подросток застрелил 17 человек , Энтони Боргес получит от футбольного клуба "Барселона" медицинскую помощь, футболку с автографами игроков и шанс встретиться с Лионелем Месси.

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