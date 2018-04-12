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С начала года ВСУ получили 78 т некачественных продуктов, - Минобороны
12.04.2018 09:03
С начала года ВСУ получили 78 т некачественных продуктов, - Минобороны
И более 30 000 комплектов наборов сухих продуктов
С начала 2018 Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.
С начала года ВСУ получили 78 т некачественных продуктов, - Минобороны Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Об этом сообщил майор Александр Цвилиховский во время брифинга в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода .

"Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 000 комплектов наборов сухих продуктов", - сказал Цвилиховский.

По его словам, за первый квартал 2018 учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины провели почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

27 марта в украинской армии сообщили, что 23 подразделения Вооруженных сил Украины перешли на питание "по каталогам" с возможностью индивидуального корректировки рациона, в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, Аниш Минобороны привлекло к ответственности должностных лиц за ненадлежащие условия на полигоне "Широкий лан" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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