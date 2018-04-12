12–13 апреля в отеле "Хилтон" в Киеве проходит 11-й Киевский форум по безопасности. Его проводит фонд экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка "Открой Украину". Трансляция ведется на канале фонда в YouTube. В нем, в частности, примут участие президент Украины Петр Порошенко, глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, премьер-министр Молдовы Павел Филипп, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и другие. | Форум проходит в отеле "Хилтон" Фото: Open Ukraine / Facebook Киевский форум по безопасности проходит ежегодно с 2007 года. видео Видео: Open Ukraine / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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