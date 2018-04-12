В Киеве проходит 11-й форум по безопасности. Трансляция
12.04.2018 09:06
12–13 апреля в отеле "Хилтон" в Киеве проходит 11-й Киевский форум
по безопасности. Его проводит фонд экс-премьер-министра Украины
Арсения Яценюка "Открой Украину". Трансляция ведется на канале
фонда в YouTube. В нем, в частности, примут участие президент
Украины Петр Порошенко, глава Кабинета Министров Украины Владимир
Гройсман, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, премьер-министр
Молдовы Павел Филипп, заместитель генсекретаря НАТО Роуз
Гетемюллер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Украины Александр Турчинов и другие. | Форум проходит
в отеле "Хилтон" Фото: Open Ukraine / Facebook Киевский форум
по безопасности проходит ежегодно с 2007 года. видео Видео: Open Ukraine / YouTube