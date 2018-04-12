В четверг, 12 апреля, жителей Земли ждет магнитная буря, которую прогнозируют астрономы из российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает УНН.

По данным лаборатории, 12 апреля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), а 11-го и в период с 13 по 19 апреля - геомагнитные возмущений.

"С вероятностью 70% событие будет иметь минимальную силу (первый уровень по пятибалльной шкале) и с вероятностью 10% - второй уровень. Остальные 20% приходятся на возможность наблюдения в этот день более слабых магнитных возмущений", - отметили астрономы.

Уточняется, что наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра. Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера (предварительно 19, 21, 25 и 26 апреля).

В общем, ожидающийся геомагнитный фон в апреле характеризуется как очень низкий.

До этого за прошедшие 2,5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано четыре магнитные бури (одна в январе и три в феврале), которые все относились к минимальному первому классу.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная власть США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Как сообщал svodka.net, самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.

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