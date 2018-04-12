В Луганской области, 11 апреля, на линии разграничения в селе Песчаное в результате подрыва автомобиля погибла семья, которая занималась благотворительной деятельностью на оккупированной территории.

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Евгений Спирин, погибшие жители поселка Нина и Вова построили в Песчаном поселение людей, информирует svodka.net.

«На въезде в село поставили шлакбаум, село закрыли. Но Нина, Вова и другие жители решили бороться: они собирали списки продуктов, медикаментов, потребности каждого и на своей «Ниве» ехали в «зеленый» поселок Нижнетеплое. Там были магазин, медпункт, аптека, а еще можно было стать на учет как переселенцу и получать выплаты. В Песчаном переселенцами они не были – поселка не существовало», — отмечает журналист.

Он добавил, что иногда выплаты, которых хватало лишь на еду, семена и дрова, прекращались. А семья помогала многим жителям: выпекали хлеб, выращивали птицу, возили людей в амбулаторию на своем автомобиле.

«Если от нас все откажутся, мы будем топинамбуры растить. Что угодно, один одного не бросим, чтобы не случилось», – приводит журналист слова Нины.

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«7 апреля Нина и Вова выехали из села на той самой «Ниве» и подорвались на противотанковой мине, установленной на дороге. Они полностью сгорели, а машину откинуло в лес. Из-за праздников к телам доехали не сразу. Они лежали на проселочной дороге», — добавил журналист.

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