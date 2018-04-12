Российские военные станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе"

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, поступившем в редакцию "Медузы" .

12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе", добавили в Минобороны.

"Российская сторона также продолжает вывода из Думы за гуманитарный коридор боевиков и членов их семей" , - говорится в сообщении издания.

Как известно, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).