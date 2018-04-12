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Войска Асада установили контроль над Думой, в город ввели военную полицию из России
12.04.2018 09:11
Войска Асада установили контроль над Думой, в город ввели военную полицию из России
Российские военные станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе"
Сирийский город Дума, расположенный в регионе Восточная Гута, полностью перешел под контроль правительственных войск Сирии.
Войска Асада установили контроль над Думой, в город ввели военную полицию из России Фото: AFP

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, поступившем в редакцию "Медузы" .

12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе", добавили в Минобороны.

"Российская сторона также продолжает вывода из Думы за гуманитарный коридор боевиков и членов их семей" , - говорится в сообщении издания.

Как известно, вчера президент США Дональд Трамп  пригрозил  России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!",  - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова  заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).

Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что  Москва оставляет за собой право сбивать ракеты , выпущенные в сторону Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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