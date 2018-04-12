Украины решил бороться с поврежденными купюрами, от которых разными способами пытаются избавиться украинцы, передает со ссылкой на .

В частности, регулятор потребовал от банкиров перенастроить терминалы самообслуживания, таким образом, чтобы они больше не приняли слишком поврежденные банкноты.

Как заявляют чиновники, в последнее время крайне участились случаи, когда в терминалы попадают умышленно поврежденные купюры или фальшивые купюры, которые воспринимаются автоматом, как поврежденные.

Так, в ходе одной из последних инкассаций Ивано-Франковским филиалом Приватбанка, были выявлены несколько десятков поврежденных купюр номиналом в 50 евро. Каждый полтинник сложен из четырех частей настоящих купюр серии «Европа», введенных в оборот 4 апреля 2017 года.

«Вертикальный серийный номер в банкнот вырезан. Горизонтальный серийный номер — составленный из вырезанных отдельных фрагментов серийных номеров различных настоящих банкнот евро, которые были склеенны прозрачной клейкой лентой», — пояснили в Нацбанке.

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