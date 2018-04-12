Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в качестве ответа на американские санкции РФ "пересмотрит" сотрудничество с США по ряду направлений. Медведев сказал, что рассчитывает на инициативы депутатов Госдумы по ответным мерам на санкции США Фото: EPA Медведев сказал, что рассчитывает на инициативы депутатов, поскольку на российском рынке довольно много "экономических продуктов" из США. Речь, по его словам, идет не только о ценных бумагах, с которыми "нужно разобраться", но и ряде других товаров, поставляемых на рынок РФ или производимых американским бизнесом в России.Российский премьер не исключил "пересмотра" сотрудничества с США по ряду направлений.При этом, по его словам, ответные меры не должны вредить России.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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