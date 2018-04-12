|
Медведев призвал Госдуму РФ подготовить ответные меры на санкции США
|
12.04.2018 09:14
|
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в
качестве ответа на американские санкции РФ "пересмотрит"
сотрудничество с США по ряду направлений. Медведев сказал, что
рассчитывает на инициативы депутатов Госдумы по ответным мерам на
санкции США Фото: EPA Медведев сказал, что рассчитывает на
инициативы депутатов, поскольку на российском рынке довольно
много "экономических продуктов" из США. Речь, по его словам, идет
не только о ценных бумагах, с которыми "нужно разобраться", но
и ряде других товаров, поставляемых на рынок РФ или производимых
американским бизнесом в России.Российский премьер не исключил
"пересмотра" сотрудничества с США по ряду направлений.При этом, по
его словам, ответные меры не должны вредить России.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения
американских санкций капитализация российского фондового рынка 9
апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира