Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо военного удара в распоряжении президента США Дональда Трампа имеются и другие варианты ответа на возможное применение химического оружия в Сирии.

Об этом сообщает DW, передает информационное агентство УНИАН.

Она подчеркнула, что президент США сейчас занят их рассмотрением, а окончательное решение еще не принято.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу «Аль-Манар» о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена «холодной войны».

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