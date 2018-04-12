За минувшие сутки боевики совершили 38 обстрелов позиций сил АТО, применяя 120-мм минометы, а также с гранатометы различных систем. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Песков и шахты «Бутовка». 82-мм минометы соперник применил близко Новотроицкого, а вооружение танка – неподалеку от Каменки.

«Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — защитники Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП — Гнутово, Песков, Невельского и Пищевика», — говорится в сообщении. Кроме этого, по данным штаба, стрелковое оружие соперник применил по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты «Бутовка», Талаковки, Водяного и Гнутово, а близко Марьинки велся снайперский огонь.

Отмечается, что на Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия — обстрелял защитников Станицы Луганской.

«В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал», — добавили в пресс-центре.

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