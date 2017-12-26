Украина должна отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление сделал народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире итоговой авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина", передает со ссылкой на .

"Для нет смысла давать займы стране, которую считают одной из лидеров по коррумпированности, потому что деньги просто украдут, а долги лягут не только на нас, но и на следующие поколения украинцев", считает парламентарий.

По словам политика, в этом году выделил Украине 1 миллиард долларов кредита, в то время как наша страна выплатила фонду 1,3 миллиарда возврата по кредиту с процентами.

"Зачем нам нужно такое кредитование, что это такое? Подобное сотрудничество привело к тому, что каждый новорожденный украинец должен мировым финансовым институтам по 10 тысяч евро. К тому же постоянно указывает нам, что мы должны еще сделать, чтобы получить очередной транш: вырубить лес, поднять тарифы и прочее. Друзья не дают заведомо невыгодные кредиты и не могут приветствовать уничтожение медицины и образования, подталкивать к продаже земли. нам не друзья, а вредная и очень опасная организация. Ряд стран уже отказались от сотрудничества с фондом Греция, Ирландия, это должны сделать и мы", настаивает Вадим Рабинович.

Лидер партии "За життя" также заявил, что предложил европейским политикам адекватное решение вопроса возвращения государственного долга по кредитам мировых финансовых организаций.

"Делегация партии "За життя" недавно была с официальным визитом в Брюсселе, где мы предложили европейским чиновникам забрать у наших коррупционеров их замки и дворцы в счет погашения долга Украины перед и Всемирным банком. Мы должны отказаться от этих долгов как народных, а сделать их личными долгами коррупционеров-чиновников, которые ни дня не проработали в бизнесе, но чудным образом владеют виллами и яхтами", требует народный депутат.

Политик отметил, что власть и "менеджеры у власти" просто не знают, как вести дела в Украине так, чтобы она развивалась и процветала.

"Без плана нельзя строить даже сарай, не то что распределять государственные ресурсы. Власть просто проедает наши средства, не советуясь с нами", убежден Вадим Рабинович.

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