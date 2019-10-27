США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал Fox News .

Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения. Выдвигается версия, что террорист подорвал себя.

По информации агентства Рейтер, источники в Сирии подтвердили иракской разведке сообщения о ликвидации аль-Багдади. Отмечается, что главаря ИГ ликвидировали вместе с его телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что террориста удалось обнаружить, когда тот пытался вывести семью к турецкой границе.

Ранее власть президента США сообщила, что Дональд Трамп сделает в воскресенье важное заявление в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter , что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади (Ибрагим ас-Самарраи) родился в Ираке в 1971 году. Во время учебы в Багдадском университете его называли "иракским Месси" за превосходное владение мячом. Сокурсники отзывались о нем, как о скромном и необщительном человеке, который, в то же время, отличался религиозностью. "Поверить, что Багдади и прилежный студент ас-Самарраи — одно и то же лицо, было невозможно!" — признавались те, кто его знал в ту пору. Политические взгляды террориста номер один начали формироваться после вторжения США в Ирак в 2003 году. Тогда он вступил в ряды армии Саддама Хусейна. Через год он попал в плен к американцам, однако Аль-Каида"* помогла ему выбраться. В результате аль-Багдади объявил себя членом этой террористической группировки. Однако по мере вывода американских войск в начале десятых годов социально-экономическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. На этом фоне аль-Багдади создал в Ираке параллельную террористическую организацию — "Исламское государство". В 2014 году боевики ИГ вторглись в Ирак и Сирию, захватив там обширные территории.

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