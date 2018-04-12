Бывший президент США Джимми Картер предупредил Дональда Трампа об опасности каких-либо военных акций против России, Сирии и Северной Кореи, сообщило агентство Associated Press.

"Я молюсь за то, что чтобы наша страна существовала в мирных условиях, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, из России или Сирии", - сказал он.

Картер подчеркнул: "Я надеюсь, что он (Трамп - ред.) осознает так же глубоко, как и я, как это осознавали другие президенты, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для только человечества".

По его словам, даже менее масштабное военное столкновение "является опасным занятием", которое может привести к выходу общей ситуации из-под контроля.

Агентство отмечает, что "демократ до мозга костей" Картер подвергал республиканца Трампа критике "на разных фронтах", заявляя, что "множество людей" уже понимает, что "совершили ошибку", избрав Трампа президентом.

Напомним, президент США Дональд Трамп не согласен с предположениями России о том, что химическая нападение в сирийском городе Дума носила постановочный характер, заявила пресс-секретерь Белого Дома Сара Сандерс.

"Разведка, непременно, рисует другую картину. Президент считает, что Сирия и Россия ответственны за эту атаку с применением химического оружия", - сказала она журналистам, комментируя заявление Москвы.

По словам Сандерс, Россия "гарантировала, что применение химоружия Сирией больше не повторится". "Они потерпели неудачу. Они также помогли Сирии, наложив вето на шесть различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента Сирии Башара - ред.) Асада", - заявила она.

"Поэтому они, непременно, несут определенную ответственность и, действительно, они показали себя отрицательными участниками данного процесса", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время, она подчеркнула, что Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии.

"У нас есть несколько вариантов, и все эти варианты все еще находятся на столе. Окончательного решения принято не было", - сказала Сандерс.

На уточняющий вопрос журналиста о том, "готов ли Белый дом к возможности прямого военного столкновения с Россией?", Сандерс ответила: "Еще раз, все варианты рассматриваются".

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