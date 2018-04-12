|ОЗХО завершила расследование отравления скрипач и обнародует отчет
|12.04.2018 09:18
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Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времениОрганизация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила работу над изучением обстоятельств отравления Сергея и Юлии скрипачей в Солсбери и направит свой отчет в четверг всем странам-членам.
Фото: Yuri Senatorov via REUTERS
Представитель британского МИД сообщил, что ведомство обратилось к ОЗХО с просьбой направить отчет с выводами расследования всем государствам-членам организации, сообщает издание Evening Standard.
"Это прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, и он резко противоречит длительной тактике России с запутывания и отвлечения внимания" , - сказал пресс-секретарь министерства.
Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.