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ОЗХО завершила расследование отравления скрипач и обнародует отчет
12.04.2018 09:18
ОЗХО завершила расследование отравления скрипач и обнародует отчет
Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила работу над изучением обстоятельств отравления Сергея и Юлии скрипачей в Солсбери и направит свой отчет в четверг всем странам-членам.
ОЗХО завершила расследование отравления скрипач и обнародует отчет Фото: Yuri Senatorov via REUTERS

Представитель британского МИД сообщил, что ведомство обратилось к ОЗХО с просьбой направить отчет с выводами расследования всем государствам-членам организации, сообщает издание Evening Standard.

"Это прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, и он резко противоречит длительной тактике России с запутывания и отвлечения внимания" , - сказал пресс-секретарь министерства.

Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

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