Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени

Представитель британского МИД сообщил, что ведомство обратилось к ОЗХО с просьбой направить отчет с выводами расследования всем государствам-членам организации, сообщает издание Evening Standard.

"Это прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, и он резко противоречит длительной тактике России с запутывания и отвлечения внимания" , - сказал пресс-секретарь министерства.

Ожидается, что отчет будет обнародован в четверг в полдень по лондонскому времени.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.