«Сегодняшний день заканчивается лучше, чем начинался — и это впервые с начала недели» — таким образом Наталья Нарочницкая исчерпывающе описала промежуточные итоги на нынешний момент. Трамп нарушил собственное обещание относительно 48 часов — это важный факт в политическом раскладе, нигде в мире это не останется без внимания. Даже если он рискнёт ударить позже, то уже не будет того эффекта, который был бы. Трамп показал большой раскол даже внутри своей администрации, написав в течение дня такие противоречивые твиты и отменив в итоге назначенную атаку. А отказ Британии присоединиться показал ещё и внешний раскол. Опять же — вроде как, на первый взгляд, Терезу Мэй всё же уломали, она вроде что-то там пошлёт. Опять же, неизвестно пока ещё, что именно. Но колебания, готовность отказать союзнику — это уже было продемонстрировано, и все это зафиксировали на подкорочку.

Какова ситуация на данный момент? Только что пресс-секретарь Белого дома , что:

«Ракетный удар остается одним из вариантов действий, однако президент может от него и отказаться»

Как видим, ситуация «нам нужно 48 часов, чтобы решить, куда ударим, а что мы ударим — это даже не обсуждается», больше не актуальна. Теперь и сам факт удара уже обсуждается.

«У США пол-мира в друзьях, а где союзники России?» — такие вопросы любят задавать. Мол, вместе с США всегда готовы подписаться в драчку куча стран. Но в итоге оказалось, что прав был Небензя: у США нет друзей и союзников, есть только управляемые сателлиты, которых надо ЗАСТАВЛЯТЬ. И одно дело — убедить их пограбить Ирак, который сильного сопротивления не окажет, особенно в ситуации, когда США и сами будут наступать всей своей мощью, многотысячным контингентом, а от тех же британцев нужно лишь довольно символическое участие. А вот ради сугубо символического наезда на Сирию рисковать получить совершенно не символическую войну с Россией — вот тут сразу и оказывается, что «друзья» — это не более, чем подельники в грабеже. Да и то — лишь если обворовываемый заведомо слаб и беспомощен. Никто не пойдёт вместе с США против мало-мальски сильного оппонента — даже с Северной Кореей не срослось. Кстати, именно «друзья США», такие как Токио и Сеул, заблокировали все инициативы Вашингтона. Точно так же блокируются его поползновения против Тегерана — Европа категорически против.

Все были в панике, всем казалось, что власть бездействует, а оказалось, что принимаются не просто достаточные, а очень эффективные меры. За очень короткий период того самого «24-48-часового» срока был переброшен флот в Средиземное море, объявлены учения, проведена разъяснительная работа между военных по линии НАТО, Европы и США — в итоге как минимум нападение была отложена. Весьма зримая цель оказалась достигнута: президент США не сдержал своё слово, а пугать авианосными группами — это мы уже проходили, эти группы уже толклись возле Северной Кореи. Постояли там и ушли. Теперь Трамп собирается за стол переговоров с «человеком-ракетой». Совсем не факт, что задача в Сирии окажется сложнее, тем более, что Запад с удивлением убеждается, что никто в России не собирается «сливать», а раз так, то за актёрский показушный жест можно заплатить крайне дорого.

А ведь сколько раз говорили: хочешь мира, готовься к войне. Если ты готов, то и нападать никто не будет. Вот видим воочию, как это работает. И чем больше уверенность, что мы ответим, тем меньше соблазнов испытывать нас «на прочность».

Особенно уязвимой для США является позиция их собственных военнослужащих. Россия ведь может (как уже делала не раз) ответить асимметрично: ударить по позициям ИГИЛ, например. И что скажет США? Ладно нам, а как миру-то объяснять будет, что там делали их инструкторы? Одно дело — фотографии российского Минобороны, а другое — погибшие американские солдаты посреди лагеря террористов. И замолчать факт гибели не удастся, и разумно объяснить, что объединяет Пентагон и ИГИЛ, станет трудновато. Очень некрасиво получится. И ответка от нас, и публичный скандал одновременно.

Сейчас идёт соревнование выдержек и дипломатии. Если даже с Северной Кореей военные посоветовали Трампу не воевать, то если у них будет уверенность в серьёзных последствиях, не позволят и по Сирии бить. Тут, вероятно, надо будет просто открыть Трампу дверь для красивого отступления: переговоры какие-нибудь или комиссию создать. Чтобы он мог что-то продать на родине как результат своих «усилий». Вероятно, что-то в этом роде уже есть в планах. Время играет на нас, чем дольше Трамп тянет, тем больше вероятности, что так и плюнет. Потому что всё больше и больше становится непонятно, зачем вообще надо бить. На днях в Сирию прибудет группа ОЗХО, это тоже даст Трампу повод «подождать выводов». Главное удержать его от стремления ударить здесь и сейчас — пока что это удётся.

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