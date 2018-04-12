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Финляндия выдала все разрешения на строительство "Северного потока - 2"
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12.04.2018 09:22
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Процедуры получения разрешений на строительство "Северного потока –
2" в России, Швеции и Дании идут по графику, заявил оператор
газопровода компания Nord Stream 2 AG. Финляндия разрешила
строительство своей секции северного потока Фото: ЕРА Финские
власти утвердили план постройки 374-километровой финской секции
газопровода.Первое дозволение Финляндия выдала на прошлой
неделе.Как отметили в компании, на данный момент они получили все
необходимые документы в Финляндии.В Nord Stream 2 AG сообщили,
что процедуры получения разрешений в других странах
вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании – идут по
графику.Проект "Северный поток – 2"
предусматривает строительство двух ниток трубопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй
очереди "Северного потока" планируют в 2018
году.Власти Украины, США, Польши, Латвии,
Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы.
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