Процедуры получения разрешений на строительство "Северного потока – 2" в России, Швеции и Дании идут по графику, заявил оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG. Финляндия разрешила строительство своей секции северного потока Фото: ЕРА Финские власти утвердили план постройки 374-километровой финской секции газопровода.Первое дозволение Финляндия выдала на прошлой неделе.Как отметили в компании, на данный момент они получили все необходимые документы в Финляндии.В Nord Stream 2 AG сообщили, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании – идут по графику.Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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