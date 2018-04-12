Посольство России отреагировало на опубликованное Скотленд-Ярдом заявление Юлии Скрипаль

То, что все эти заявления от имени Ю.Скрипаль озвучены не ей лично на какой-то конференции или каком то типа эксклюзивном интервью, а официальным структурами британцев с её ЯКОБЫ слов говорит только о том, что она не хочет играть по тому сценарию, что ей предлагают британцы. Пока видимо не сломали.

Её не выпустят в эфир, пока она не заучит наизусть текст, который ей написал Скотленд-Ярд. О прямом каком-то эфире или общении онлайн с ней вообще речи не идет.

Когда есть, что скрывать, необходима секретность. Могу представить под каким давлением она может находится (в том числе и из-за отца, который в руках британских медиков), вероятно ее колят химией. Ведь, если бы она была готова русофобить, ей бы просто дали бы прямой эфир.

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