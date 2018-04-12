Спасатели успели эвакуировать 60 жителей из четырехэтажного общежития. Обошлось без жертв и пострадавших, причина пожара устанавливается.

В городе Бровары Киевской области горело четырехэтажное общежитие, 60 жителей которого спасатели успели эвакуировать. Информация о возгорании четырехэтажного здания на улице Хельсинской группы, 14 б, поступила в 21.50 среды, 11 апреля, сообщили в ГСЧС, информирует svodka.net.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит около 500 квадратных метров мансардного помещения.

Пожар на мансарде локализовали в 23.00, а полностью ликвидировали возгорание в 23.59. С огнем боролись 68 спасателей с помощью 16 единиц спецтехники.

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Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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