|Масштабный пожар: на Киевщине вспыхнуло четырехэтажное общежитие (ВИДЕО)
|12.04.2018 09:26
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Спасатели успели эвакуировать 60 жителей из четырехэтажного общежития. Обошлось без жертв и пострадавших, причина пожара устанавливается.
В городе Бровары Киевской области горело четырехэтажное общежитие, 60 жителей которого спасатели успели эвакуировать. Информация о возгорании четырехэтажного здания на улице Хельсинской группы, 14 б, поступила в 21.50 среды, 11 апреля, сообщили в ГСЧС, информирует svodka.net.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит около 500 квадратных метров мансардного помещения.
Пожар на мансарде локализовали в 23.00, а полностью ликвидировали возгорание в 23.59. С огнем боролись 68 спасателей с помощью 16 единиц спецтехники.
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Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.