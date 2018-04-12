|Белый дом: Трамп еще не принял решения по Сирии
|12.04.2018 09:26
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США убеждены, что войска президента Сирии Башара Асада совершили химическую атаку в городе ДумаПрезидент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о военном ударе по Сирии, он остается одним из вариантов действий Вашингтона и его союзников.
Об этом заявила 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет "Радио Свобода".
Твит Трампа, в котором американский руководитель предупреждает Россию о ракетных ударах, она назвала описанием одной из возможностей.
Сандерс подчеркнула, что США убеждены, что войска президента Сирии Башара Асада совершили химическую атаку в городе Дума. Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон возлагает ответственность за эту атаку и на Россию, которая обещала помогать уничтожению сирийского химического арсенала.
Представительница Белого дома отметила, что Россия действует в Сирии как "отрицательный персонаж". Однако, по ее словам, Трамп надеется, что ситуация изменится, и Россия перейдет к сотрудничеству.
В Белом доме говорят, что Трамп ведет консультации о совместных действиях с союзниками - Великобританией, Францией, Израилем и несколькими арабскими странами.
По сообщениям британской прессы, британские подводные лодки отправились к побережью Сирии, чтобы принять участие в возможных ударах по объектам в этой стране.
Как известно, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.
"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.
Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).
Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты , выпущенные в сторону Сирии.