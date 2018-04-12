США убеждены, что войска президента Сирии Башара Асада совершили химическую атаку в городе Дума

Об этом заявила 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет "Радио Свобода".

Твит Трампа, в котором американский руководитель предупреждает Россию о ракетных ударах, она назвала описанием одной из возможностей.

Сандерс подчеркнула, что США убеждены, что войска президента Сирии Башара Асада совершили химическую атаку в городе Дума. Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон возлагает ответственность за эту атаку и на Россию, которая обещала помогать уничтожению сирийского химического арсенала.

Представительница Белого дома отметила, что Россия действует в Сирии как "отрицательный персонаж". Однако, по ее словам, Трамп надеется, что ситуация изменится, и Россия перейдет к сотрудничеству.

В Белом доме говорят, что Трамп ведет консультации о совместных действиях с союзниками - Великобританией, Францией, Израилем и несколькими арабскими странами.

По сообщениям британской прессы, британские подводные лодки отправились к побережью Сирии, чтобы принять участие в возможных ударах по объектам в этой стране.

Как известно, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии.

"Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и" умные "(ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, которые убивают газом, убивают своих людей и наслаждаются этим!", - написал Трамп в Twitter.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, который несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).