Игорь Гриб подчеркнул, что все украинские политзаключенные в России подвергались пыткам, главной между которых он считает "ненадлежащие условия содержания". 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России Фото: Ігор Гриб / Facebook политзаключенного Игорь Гриб, передает корреспондент издания "ГОРДОН".По его словам, Павел нуждается в срочной операции."У него инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС. Его болезнь требует постоянного приема препаратов и придерживания строгой диеты. Следствием отсутствия этих составляющих будет внутреннее кровотечение, которое приведет к смерти. В изоляторе Краснодара умышленно делали все, чтобы не оказывать ему необходимую медицинскую помощь, чтобы сын сознался в том, чего он не делал. Павел постоянно жалуется на боль в животе, головокружение, ухудшение зрения. Только срочная операция может спасти жизнь моего сына", – отметил он.Игорь Гриб добавил, что все украинские политзаключенные в России подвергались пыткам."Наши близкие не только осуждены в России по сфальсифицированным делам, но и постоянно подвергаются пыткам со стороны агрессора. Материалы дел более 70 украинских политзаключенных и их показания показывают, что самыми сложными являются пытки, которым они подвергались на стадии дачи первых показаний. Так было с Евгением Пановым, которого пытали шесть дней. Неоказание медицинской помощи, а также ненадлежащие условия содержания – главный вид пыток, от которого страдают все политзаключенные без исключения", – заявил он.24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.12 апреля отец Гриба заявил, что заключенному запрещают передавать продукты питания. Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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