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Отец Гриба заявил, что его сын постоянно жалуется на боль в животе, головокружение и ухудшение зрения
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25.06.2018 13:06
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Игорь Гриб подчеркнул, что все украинские политзаключенные в России
подвергались пыткам, главной между которых он считает "ненадлежащие
условия содержания". 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба,
поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили
сотрудники ФСБ России Фото: Ігор Гриб / Facebook
политзаключенного Игорь Гриб, передает корреспондент издания
"ГОРДОН".По его словам, Павел нуждается в срочной операции."У него
инвалидность, связанная с аварией на ЧАЭС. Его болезнь требует
постоянного приема препаратов и придерживания строгой диеты.
Следствием отсутствия этих составляющих будет внутреннее
кровотечение, которое приведет к смерти. В изоляторе Краснодара
умышленно делали все, чтобы не оказывать ему необходимую
медицинскую помощь, чтобы сын сознался в том, чего он не делал.
Павел постоянно жалуется на боль в животе, головокружение,
ухудшение зрения. Только срочная операция может спасти жизнь моего
сына", – отметил он.Игорь Гриб добавил, что все украинские
политзаключенные в России подвергались пыткам."Наши близкие не
только осуждены в России по сфальсифицированным делам, но и
постоянно подвергаются пыткам со стороны агрессора. Материалы дел
более 70 украинских политзаключенных и их показания показывают, что
самыми сложными являются пытки, которым они подвергались на стадии
дачи первых показаний. Так было с Евгением Пановым, которого пытали
шесть дней. Неоказание медицинской помощи, а также ненадлежащие
условия содержания – главный вид пыток, от которого страдают
все политзаключенные без исключения", – заявил он.24 августа
2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на
встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели
о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября
Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило
сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара.
В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из
школ города Сочи.Октябрьский районный суд
Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру
пресечения несколько раз продлевали, последний
раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики,
которых не допустили к задержанному, заявили, что
он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает
нахождение в учреждении, где не может быть оказана
специализированная медицинская помощь.12 апреля отец Гриба заявил,
что заключенному запрещают передавать продукты
питания. Министерство иностранных дел Украины несколько
раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу.
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