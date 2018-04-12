Принятые недавно санкции против российских олигархов, которые уже стали причиной обвала рубля, могут внести раскол в ряды российских олигархов, но вряд ли смогут повлиять на нахождение президента России Владимира Путина у власти.

Об этом рассказал в интервью "" российский экономист Владислав Иноземцев, передает .

"На самом деле, эти санкции очень интересные. Сейчас выстраивается некое четкое различие между олигархами, или, скажем так, богатыми русскими, которые не просто поддерживают Путина, а реально включены в эту систему коррумпированной жизни экономики, и теми, кто непосредственно во всякого рода кремлевские аферы не вовлечен. И между ними Запад сейчас пытается провести некое различие: либо вы вместе с Путиным, совсем близко – и тогда у вас куча проблем. Либо – да, вы богатый человек и, вероятно, когда-то раньше вы были очень близки к Кремлю, но сейчас уже отодвинулись немножко – и здесь вы можете быть более спокойны. В этом отношении раскол может быть. Я понимаю, что ваш вопрос заключается в том, не свергнут ли Путина? На это я бы точно не рассчитывал, потому что намек совсем другого плана", - сказал он.

По его словам, результатом введения этих санкций будет отток капитала из России, но никак не создание оппозиции Путину.

"Мол, ребята, мы понимаем, что вы более-менее чистые, мы понимаем, что вы попали в тяжелую ситуацию, следовательно мы вас не наказываем, мы ваши активы не арестовываем. И следствием будет еще больший отток активов из России. "Альфа-групп" уже в большей части своего бизнеса не российская. Активы [российского миллиардера Михаила] Прохорова, я думаю, процентов на 80 уже не в России. Основные активы [миллиардера Романа] Абрамовича сейчас тоже будут активно выводиться. То есть дан сигнал: если вы не хотите иметь кучу проблем – бегите. И этот сигнал будет пойман и будет учтен. Я абсолютно в этом убежден. И отток капитала из России будет расти, уход бизнеса из России будет увеличиваться – западных инвесторов и российских. Но это не создаст оппозиции Путину. Эти люди просто соберут все, что можно собрать, и уедут. Просто потому, что они понимают, что международный бизнес в этой стране больше делать нельзя. Но никакого внутреннего восстания от этого не будет", - уточняет Иноземцев.

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