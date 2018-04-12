Соломенское управление полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве возобновило проверку в деле кремлевского блогера Анатолия Шария по делу о педофилии.

Об этом сообщил российский адвокат Марк Фейгин на полях V форума свободной России в Вильнюсе в эксклюзивном комментарии «Прямому».

«Он преступник и не только в связи с обвинением со стороны его сестры в педофилии, он преступник и потому, что находится в розыске в Украине по 296 и 383 статьям уголовного кодекса Украины — в хулиганстве он обвиняется и в даче ложных показаний, в доносе. В РОВД на него лежит большой список заявленный в возбуждении уголовных дел по совершенно разным составам, но они не возбуждаются, поскольку он находится в розыске, его нельзя допросить, по нему невозможно собрать доказательства.

Какое именно дело дозволит его экстрадировать — большой роли не играет.

Как только Шарий появится в Украине, то все эти обвинения будут проверены следствием, а дальше и судом. В частности, и по статье 156-й уголовного кодекса — это растление несовершеннолетних. Кстати, следствие по этому делу возобновлено ​​в Украине, восстановлено, и Соломенский отдел полиции сейчас проверяет эту информацию. Несколько таких же заявлений поданы в ряде европейских стран, и все это направлено на то, чтоб вернуть Шария в Украину и там передать его органам следствия и суда», — заявил Фейгин.

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