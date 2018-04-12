Украинская певица Loboda, строящая карьеру в России, записала видеообращение к своим фанам и рассказала о творческих планах. Loboda: На утро назначена запись вокала на наш новый сингл. Ждите. Ну как тут остановиться Фото: lobodaofficial / Instagram "На утро назначена запись вокала на наш новый сингл. И я гарантирую вам, что это будет бомба замедленного действия. Ждите. Ну как тут остановиться", – написала она. На утро назначена запись вокала на наш новый сингл * ‍ * и я гарантирую вам, что это будет бомба замедленного действия * ждите * Ну как тут остановиться ... * #tophit#самаяпопулярнаяисполнительницаНаРадио#лучшаяисполнительницаПоВерсииYouTube#ТвоиГлазаСамыйРотируемыйТрек @tophit * live Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 11 Апр 2018 в 11:34 PDT Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала.Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино".Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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