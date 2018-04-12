|Регіна Тодоренко вийшла на публіку в одному бюстгальтері (ФОТО)
|12.04.2018 09:31
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Відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка днями заінтригувала шанувальників обіцянкою випустити новий кліп, з'явилася на відкритті бутику Calzedonia у Москві.
Зірка поділилася першою свтілиною в Інстаграмі, на якій позує у високих білих штанах та у темно-зеленому бюстгальтері зі шнурівкою. Образ "доповнили" гольф-сіточка та білий жакет, які лише підкреслили те, що під вбранням красуня роздягнута.
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