|На аукционе в Париже иностранец приобрел два скелета динозавров за $ 2 млн
|12.04.2018 09:34
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Поклонниками покупки скелетов динозавров также актеры Леонардо Ди Каприо и Николас КейджНа аукционе Drouot в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1400000 евро (2200000 долл.).
Фото: РА
"Иностранец приобрел два скелета динозавров: Диплодок и аллозавры" , - говорится в сообщении Business Times. Гражданство покупателя неизвестно.
Скелет Диплодок составляет 12 метров в длину, аллозавры - 3,8 м.
Эти виды динозавров существовали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки.
Сообщается, что стало модно покупать на аукционах скелеты динозавров. Сторонниками такого вида деятельности есть актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.
Напомним, что н а аукционе в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах локальный предприниматель Ахмед аль-Марзуки приобрел регистрационный номер для своего автомобиля по 10 млн дирхамов (около $ 3 млн).
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