Поклонниками покупки скелетов динозавров также актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж

"Иностранец приобрел два скелета динозавров: Диплодок и аллозавры" , - говорится в сообщении Business Times. Гражданство покупателя неизвестно.

Скелет Диплодок составляет 12 метров в длину, аллозавры - 3,8 м.

Эти виды динозавров существовали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки.

Сообщается, что стало модно покупать на аукционах скелеты динозавров. Сторонниками такого вида деятельности есть актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.