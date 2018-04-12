Капитан задержанного в Украине крымского судна "Норд" Владимир
Горбенко не хочет проживать в Херсоне, потому что это требует
финансовых затрат, сообщил его адвокат Александ Руденко. Горбенко
запретили посещать Крым Фото: ru.krymr.com Адвокат отметил,
что в Херсоне Горбенко потребуется снимать жилье, а это финансовые
затраты. Он добавил, что суд и следователь не против, чтобы
капитан Норда проживал в родственника в Мелитополе.Украинские
пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его
подозревают в нарушении порядка въезда на временно
оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1
Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна
оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После
этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа
"Норда" также были на допросе в СБУ.В этот же день
ему сообщили о новом подозрении – в совершении
преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное
занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим
промыслом).Вчера суд отпустил Горбенко под личное обязательство с
запретом посещать Крым.
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