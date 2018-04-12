Капитан задержанного в Украине крымского судна "Норд" Владимир Горбенко не хочет проживать в Херсоне, потому что это требует финансовых затрат, сообщил его адвокат Александ Руденко. Горбенко запретили посещать Крым Фото: ru.krymr.com Адвокат отметил, что в Херсоне Горбенко потребуется снимать жилье, а это финансовые затраты. Он добавил, что суд и следователь не против, чтобы капитан Норда проживал в родственника в Мелитополе.Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая, его подозревают в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Членов экипажа судна оштрафовали.10 апреля Горбенко отпустили под залог. После этого он прибыл на допрос в СБУ. Члены экипажа "Норда" также были на допросе в СБУ.В этот же день ему сообщили о новом подозрении – в совершении преступления по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).Вчера суд отпустил Горбенко под личное обязательство с запретом посещать Крым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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